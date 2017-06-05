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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:35 BJT

银河期货：中国农产品期货指数多数板块下挫

以下内容节选自6月5日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心农产品期货指数（CAFI）下跌1.88%，至893.18点。其中，油脂指数下跌2.74%，至538.89点；粮食指数微涨0.21%，至1,296.19点；软商品指数微跌1.00%，至919.12点；饲料指数下跌2.20%，至1,560.99点；油脂油料指数下跌2.79%，至889.05点；谷物指数微涨0.90%，至1,041.42点。

　　整体看，CAFI成分品种涨跌不一。三大油脂中，棕榈油大跌3.01%，豆油下跌2.70%，菜油下跌2.73%。谷物中，玉米微涨0.93%，强麦微涨0.01%。软商品中，棉花下跌1.98%，白糖微跌0.68%，淀粉上涨2.25%，鲜鸡蛋暴涨6.64%。粕类中，豆粕下跌2.65%，菜粕大跌4.02%。此外，豆一下跌1.65%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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