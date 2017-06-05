银河期货：中国农产品期货指数多数板块下挫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月5日的《期货日报》：
上周，中国期货市场监控中心农产品期货指数（CAFI）下跌1.88%，至893.18点。其中，油脂指数下跌2.74%，至538.89点；粮食指数微涨0.21%，至1,296.19点；软商品指数微跌1.00%，至919.12点；饲料指数下跌2.20%，至1,560.99点；油脂油料指数下跌2.79%，至889.05点；谷物指数微涨0.90%，至1,041.42点。
整体看，CAFI成分品种涨跌不一。三大油脂中，棕榈油大跌3.01%，豆油下跌2.70%，菜油下跌2.73%。谷物中，玉米微涨0.93%，强麦微涨0.01%。软商品中，棉花下跌1.98%，白糖微跌0.68%，淀粉上涨2.25%，鲜鸡蛋暴涨6.64%。粕类中，豆粕下跌2.65%，菜粕大跌4.02%。此外，豆一下跌1.65%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为