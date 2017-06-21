银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
星展认为，台湾下半年出口展望不至于太令人担心，今年第二季增速放缓，可以视为是经过两个季度强劲表现后的修正与调整，而非下滑的开始。
星展银行分析师马铁英认为，受惠于全球景气复苏，来自美国贸易保护主义的风险跟欧洲政治风险皆已减弱，加上美中达成〞贸易百日计划〞协议，对台湾的出口是好消息。
〞至于央行有很高的机会今年利率都不会改变，〞马铁英在报中指出。
她表示，下半年台湾的出口与投资料将重新取得动能，尤其电子业正处于上扬循环，市场仍预期苹果今年秋天将推出iPhone 8，可望带动台湾电子业表现。然而，消费预期将会持续低迷，通膨表现也将受到抑制。
报告也指出，由于长期的商业前景较不明朗，企业对于雇用与调薪将会较为谨慎。消费者信心指数也疲弱，政府推动的年金改革，减弱了高龄人口对于收入前景的期待，对年轻族群而言，则是期待更大幅度的改革，同时也担忧现阶段改革方案的持续性。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。