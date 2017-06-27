长江期货：中国期指全线上扬，但持仓量水平不高主力相对谨慎

周一，股指期货全线上扬，IF、IH、IC主力合约分别上涨1.82%、0.87%、2.58%，其中沪深300与上证50股指期货创出年内新高。虽然期指合约价格表现强劲，但持仓量增幅却相对较小。IF与IH持仓量仅分别增加360手、402手，当前持仓量在年内仍处偏低水平，IC持仓量周一下降81手。持仓量水平不高，增仓幅度偏低，显示资金参与热情依然有限。

虽然6月底季末考核即将过去，但对7月流动性预期仍不宜过度乐观。一方面，7月流动性并不存在季节性宽松的规律，另一方面国内对金融去杠杆的进程仍将持续。近期光大期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续6个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一，光大期货席位在IF1707上减持买单17手，同时增持卖单30手，净空持仓量升至628手，为近4个交易日最高，反映该席位对周二市场持谨慎态度。(完)