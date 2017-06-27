长江期货：中国期指全线上扬，但持仓量水平不高主力相对谨慎

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
周一，股指期货全线上扬，IF、IH、IC主力合约分别上涨1.82%、0.87%、2.58%，其中沪深300与上证50股指期货创出年内新高。虽然期指合约价格表现强劲，但持仓量增幅却相对较小。IF与IH持仓量仅分别增加360手、402手，当前持仓量在年内仍处偏低水平，IC持仓量周一下降81手。持仓量水平不高，增仓幅度偏低，显示资金参与热情依然有限。
虽然6月底季末考核即将过去，但对7月流动性预期仍不宜过度乐观。一方面，7月流动性并不存在季节性宽松的规律，另一方面国内对金融去杠杆的进程仍将持续。近期光大期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续6个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一，光大期货席位在IF1707上减持买单17手，同时增持卖单30手，净空持仓量升至628手，为近4个交易日最高，反映该席位对周二市场持谨慎态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。