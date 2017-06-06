长江期货：中国期指多空双方均显谨慎

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月6日的《期货日报》：
周一，股指期货市场表现分化。主力合约IC1706上涨0.33%，IF1706与IH1706分别下跌0.81%、1.31%。虽然股指期货涨跌表现分化，但三大期指品种均呈现减仓，IF、IH、IC股指期货合约分别减仓370手、583手、680手。其中，沪深300股指期货持仓量连续三日下降至近期相对低位，显示部分场内资金选择离场观望，表明市场情绪趋于谨慎。
从期指三大品种间持仓量变动观察，IC1706前20多方合计减持买单622手、前20空方合计减持卖单642手，投资者谨慎的情绪表明其对中小盘指数的反弹持相对中立态度。虽然上证50股指期货合约周一出现调整，但从IH1706主力合约持仓量变动状况来看，投资者仍然对大盘股指数持相对乐观态度。IH1706前20空方合计减持卖单800手，超过前20多方合计减持买单416手。相对多方主力而言，更多空方选择在回调中离场。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为