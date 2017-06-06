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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:33 BJT

长江期货：中国期指多空双方均显谨慎

以下内容节选自6月6日的《期货日报》：

周一，股指期货市场表现分化。主力合约IC1706上涨0.33%，IF1706与IH1706分别下跌0.81%、1.31%。虽然股指期货涨跌表现分化，但三大期指品种均呈现减仓，IF、IH、IC股指期货合约分别减仓370手、583手、680手。其中，沪深300股指期货持仓量连续三日下降至近期相对低位，显示部分场内资金选择离场观望，表明市场情绪趋于谨慎。

从期指三大品种间持仓量变动观察，IC1706前20多方合计减持买单622手、前20空方合计减持卖单642手，投资者谨慎的情绪表明其对中小盘指数的反弹持相对中立态度。虽然上证50股指期货合约周一出现调整，但从IH1706主力合约持仓量变动状况来看，投资者仍然对大盘股指数持相对乐观态度。IH1706前20空方合计减持卖单800手，超过前20多方合计减持买单416手。相对多方主力而言，更多空方选择在回调中离场。(完)

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