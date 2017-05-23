版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:49 BJT

长江期货：中国期指总持仓增加，市场情绪好转

以下内容节选自5月23日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货四份合约持仓量合计增加2672手至43423手，暂时中止了股指期货持仓量连续走低的状态。即使剔除上周五，IF1705合约到期交割的1075手合约持仓量影响，IF合约周一仍然真实增仓1597手。持仓量的增加显示市场参与度的回升，可能暗示着市场情绪的好转。

数据显示，前20名席位在IF1706合约上合计共持买单26559手、卖单26512手。主力净持仓量中止连续两日净空，由前一交易日的净空75手转向净多47手。主力席位净持仓量由空翻多，主要由于多方整体增持更积极。前20多方席位合计增持买单586手，超过前20空方合计增持卖单465手。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐