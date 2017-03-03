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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:43 BJT

长江期货：沪铝偏强运行仍是主基调

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

美国总统特朗普重申“万亿”基建计划，叠加主要经济体公布的2月制造业PMI数据强劲，工业品市场多头情绪高涨。京津冀地区大气污染防治环保工作方案敲定，供暖期间对氧化铝、电解铝、炭素进行限产的消息，将铝价大幅推升。

　　由于京津冀地区限产发生的时间点是2016年四季度，在暂未知晓政策执行力度的背景下，短期快速冲高的铝价已对该消息进行了充分的回应。现货市场维持220—200元/吨的贴水局面，下游面对铝价上涨表现出按需采购的特性。在利好兑现后，沪铝不具备进一步上冲动能。鉴于库存增幅趋缓，旺季去库存将开启及远期供需向好的驱动因素在增强，铝整体偏强的格局仍是主基调。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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