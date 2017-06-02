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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:50 BJT

长江期货：郑棉上行基础初步奠定

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

4月初以来，储备棉市场逐步回暖，成交均价缓慢抬升。储备棉作为整个市场的定价基准，其价格的抬升也将逐步提振整个国内棉市。

储备棉市场逐步转暖，将对期货市场形成明显支撑，而市场的乐观预期则是后期市场上行的主要推动力量，但仓单压力会使得期货价格贴水现货价格。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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