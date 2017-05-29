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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 10:03 BJT

韩国个股：三星电子称正在考虑扩大中国芯片工厂的产能

路透首尔5月29日 - 韩国三星电子周一表示，由于行业处于繁荣阶段，该公司正在考虑扩大中国制造基地的存储器芯片(记忆体晶片)产能。

三星发言人称，该公司正考虑扩大西安工厂的产能，但具体细节还未确定，包括可能的投资规模以及新增产能将用于生产哪些产品。

三星电子是全球最大的存储器芯片生产商，目前生产的3D NAND存储器芯片用于智能手机和个人电脑等电子设备上的长期数据存储。(完) (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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