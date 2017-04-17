韩国个股：国民年金公团接受大宇造船救援计划条件，同意债转股

* 债转股计划是国有银行提供26亿美元救援的前提条件

* 其他主要债权人料也为该计划开绿灯

路透首尔4月17日 - 韩国国民年金公团(NPS)周一接受大宇造船的债转股计划，为韩国最新一场救援计划开了绿灯。陷入困境的大宇造船是全球最大的造船商。

NPS是全球第三大养老基金，周一早间在声明中称，“接受债务重组对于该基金提高回报更有利。”

韩联社报导称，NPS是大宇最大的单一债权人，持有其债务约3,900亿韩元(3.435亿美元)。

韩国金融服务委员会(FSC)3月暗示，国有银行将再向大宇造船注入26亿美元救助资金，条件是企业债权人同意将50%的债务转为股份，并对剩余债务提供三年偿还宽限期。企业债权人握有约1.5万亿韩元的大宇造船债券。

NPS和国营的韩国产业银行及韩国进出口银行经过漫长的协商，两家国营银行最后一刻做出让步，才获得了NPS的同意。那些让步包括在债券到期前，将债券给付存入一个代管帐户内，实际上就是保证会优先支付给债券持有人，之后才考虑两家银行对大宇的权利。

一些债权银行的官员周日称，债转股方案仍需在周一和周二的一连串债权人会议上获得足够的剩余债券持有人同意；但包括Korea Post等其他大型债券持有人，预计将追随NPS，赞成该提案。

由于事情敏感，这些官员不愿具名。

取得了这样的进展，大宇造船获得救援的目标就更近一步。如果大宇造船破产，估计将导致约50,000人失业，且将给经济造成数以百亿美元计的冲击。

韩国产业银行董事长Lee Dong-geol周日告诉记者，政府计划在两年内将大宇造船的规模从去年营收13万亿(兆)韩元缩减至约7万亿韩元，而后将其出售。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 郑茵)