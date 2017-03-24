韩国个股：韩国电力暂未出手收购东芝核电业务，受政治等因素影响

* 韩国电力是具有全球核电雄心的少数企业之一

* 但不会急于出价收购东芝核电业务--消息人士

* 希望先弄清楚西屋电气的负债情况

* 美国与韩国的政治不确定性也是阻力之一

路透首尔/巴黎3月24日 - 熟悉情况的消息人士表示，由于东芝旗下核电业务亏损规模仍未确定，且韩国和美国的政治环境也存在不确定性，韩国电力(KEPCO)暂未就收购该业务接洽东芝。韩国电力是最有希望拿下此项业务的企业。

东芝因核电业务亏损减记63亿美元，并扩大对西屋公司治理问题的调查。目前东芝考虑出售该业务。

韩国电力是为数不多的几家具有全球核电雄心的企业之一。该公司自主研发了相关技术，并在2009年牵头一财团赢得一项合约，在阿联酋建设四座反应堆。

该公司尽力做到在海外按时完成反应堆的建设且不超预算，这与西屋电气(Westinghouse)和法国阿海珐(Areva)的表现截然不同，后两者新的第三代反应堆建设已面临拖延数年的情况，而且大幅超支。

在西屋电气和阿海珐这两家经济合作暨发展组织(OECD)成员国两大核电企业双双面临困境时，韩国电力的优异表现助其成为核反应设备制造行业的新贵。

韩国电力希望在2025年之前，在海外再建设六座反应堆，并把目光投向英国和南非等市场。

但消息人士称韩国电力不急于收购东芝的业务，因它需要了解清楚西屋的家底，包括债务及智财等情况。韩国电力自身的负债也相当庞大。

一位人士说，这可能意味着要等待数月甚至数年的时间。

**政治真空**

更重要的是，国内政坛在总统朴槿惠被罢免下台之后充满不确定性，要进行具风险性的核电业务交易很难获得政治支持。

一位知情官员称，韩国电力、韩国水力及核电公司(KHNP)若缺乏国家支持将无法采取行动。该官员称：“这个项目可能让我们反受其害，因为一切都无法预测，所以是个烫手山芋。”

美国方面，特朗普的核政策还不明朗，而且几个关键职位仍然空缺。