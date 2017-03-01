版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 09:28 BJT

韩国已公布经济指标--2017/3/1

         经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据         下次公布时间   下次数据预估
                                                                               (GMT时间)             值
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.4%  @-p           +0.6%  @-r              --             --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       1月      +2.0%                +1.3%               3月2日          +1.6%
                                                                                          
 工业生产(m/m)                 12月      -0.5%  p             +3.6%  @-r          3月1日          +0.3%
 失业率                         1月       3.6%  @              3.5%  @-r         3月14日             --
 贸易收支(亿美元)               2月   顺差72.2  p          顺差28.0  r                --             --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选  
    参看韩国经济数据相关资料，可点选 (整理 张涛；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐