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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 09:58 BJT

韩国已公布经济指标--2017/5/24

         经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据         下次公布时间   下次数据预估
                                                                               (GMT时间)             值
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季      +0.9%  @-p           +0.5%  @-r          6月1日             --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       4月      +1.9%                +2.2%              5月31日             --
                                                                                          
 工业生产(m/m)                  3月      +1.0%  p             -3.3%  @-r         5月30日             --
 失业率                         4月       4.0%  @              3.7%  @           6月13日             --
 贸易收支(亿美元)               4月  顺差129.8  r          顺差62.7  r            6月1日             --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选  
    参看韩国经济数据相关资料，可点选 (整理 李婷仪 审校 张若琪)
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