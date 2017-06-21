版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 12:56 BJT

韩国已公布经济指标--2017/6/21

         经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据         下次公布时间   下次数据预估
                                                                               (GMT时间)             值
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季      +1.1%  @-r           +0.5%  @-r         7月26日             --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       5月      +2.0%                +1.9%               7月3日             --
                                                                                          
 工业生产(m/m)                  4月      -2.2%  p             +1.2%  @-r         6月29日             --
 失业率                         5月       3.6%  @              4.0%  @           7月11日             --
 贸易收支(亿美元)               5月   顺差56.8  r         顺差129.8  r            7月1日             --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选  
    参看韩国经济数据相关资料，可点选 (整理 郑茵 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐