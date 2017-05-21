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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 07:15 BJT

韩国数据：4月生产者物价指数同比上升4.0%，为连续第六个月上升

    路透首尔5月22日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国4月生产者物价按年升幅略低
于3月，因国际油价下跌抑制了工业产品上升的成本。

    韩国央行称，4月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升4.0%，3月修正后同比上升4.3%
。该指数已连续第六个月上升。
    
    除了电力，燃气和自来水的分项指数外，其他分项指数全部上升。

    央行数据显示，4月工业产品价格PPI较上年同期上升5.9%，3月同比上升6.4%。

    4月生产者物价指数较前月下跌0.1%，3月数据修正为持平。

    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)：

                          4月    *3月     4月    *3月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
      PPI                -0.1     0.0    +4.0    +4.3
      主要类别
      农渔林产品         -0.8     0.0    +4.9    +7.3
      工业产品           -0.2    -0.3    +5.9    +6.4
      电力,自来水,燃气    0.0    +1.0     0.0    -0.1
      服务业             +0.1    +0.3    +1.5    +1.5
    
      *修正值

    注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55. 71%，服务业占3
5. 13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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