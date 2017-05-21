韩国数据：4月生产者物价指数同比上升4.0%，为连续第六个月上升

路透首尔5月22日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国4月生产者物价按年升幅略低 于3月，因国际油价下跌抑制了工业产品上升的成本。 韩国央行称，4月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升4.0%，3月修正后同比上升4.3% 。该指数已连续第六个月上升。 除了电力，燃气和自来水的分项指数外，其他分项指数全部上升。 央行数据显示，4月工业产品价格PPI较上年同期上升5.9%，3月同比上升6.4%。 4月生产者物价指数较前月下跌0.1%，3月数据修正为持平。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)： 4月 *3月 4月 *3月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.1 0.0 +4.0 +4.3 主要类别 农渔林产品 -0.8 0.0 +4.9 +7.3 工业产品 -0.2 -0.3 +5.9 +6.4 电力,自来水,燃气 0.0 +1.0 0.0 -0.1 服务业 +0.1 +0.3 +1.5 +1.5 *修正值 注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55. 71%，服务业占3 5. 13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)