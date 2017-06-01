韩国数据：5月出口连续第七个月增长，因全球需求强劲

* 5月出口增长13.4%，进口增长18.2%

* 5月CPI年增2.0%(路透调查预估为上升1.95%)

路透首尔6月1日 - 韩国5月出口以两位数的速度成长，在强劲的全球需求推动下连续第七个月增长，表明这个倚重贸易的经济体动能正在增加。

韩国是亚洲第四大经济体，为全球智能手机、面板、汽车和船舶主要制造商集中地。韩国是率先公布5月份贸易数据的主要出口国。

韩国产业通商资源部周四公布的数据表明，韩国经济动能正在增加，应有助于韩国央行在7月顺利上调对今年经济的增长预估，当前的预估为增长2.6%。

该部发布，韩国5月出口较上年同期增长13.4%至450.4亿美元，基本符合路透调查增长13.6%的预期中值。

5月进口激增18.2%至390.5亿美元，超过了预期14.6%的增幅。当月实现贸易顺差59.9亿美元。

随着全球前景好转，今年对韩国产品的需求展现韧性，穆迪也因而在周三上调对G20经济体的增长预期。

“出口将维持目前的两位数增速直到6月或7月，因为半导体、显示器、成品油及汽车等主要商品的需求保持坚挺，”Meritz Securities分析师Stephen Lee称。

他预计，今年剩余时间全球环境将仍然利好韩国出口商，不过油价构成不确定性，因为油价对很多产品的价格具有重大影响。

一个潜在的下行风险是韩国的工业生产。本周的数据显示，韩国4月工业生产较前月下滑2.2%，但有些迹象显示下滑可能是一次性的。

韩国5月对中国和欧盟出口分别较上年同期增长7.5%和21.9%，对美国出口同比下滑1.9%。

国内因素也利好韩国经济，新总统文在寅领导的政府可能很快出台财政刺激方案。