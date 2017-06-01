韩国数据：5月出口连续第七个月增长，因全球需求强劲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 5月出口增长13.4%，进口增长18.2%
* 5月CPI年增2.0%(路透调查预估为上升1.95%)
路透首尔6月1日 - 韩国5月出口以两位数的速度成长，在强劲的全球需求推动下连续第七个月增长，表明这个倚重贸易的经济体动能正在增加。
韩国是亚洲第四大经济体，为全球智能手机、面板、汽车和船舶主要制造商集中地。韩国是率先公布5月份贸易数据的主要出口国。
韩国产业通商资源部周四公布的数据表明，韩国经济动能正在增加，应有助于韩国央行在7月顺利上调对今年经济的增长预估，当前的预估为增长2.6%。
该部发布，韩国5月出口较上年同期增长13.4%至450.4亿美元，基本符合路透调查增长13.6%的预期中值。
5月进口激增18.2%至390.5亿美元，超过了预期14.6%的增幅。当月实现贸易顺差59.9亿美元。
随着全球前景好转，今年对韩国产品的需求展现韧性，穆迪也因而在周三上调对G20经济体的增长预期。
“出口将维持目前的两位数增速直到6月或7月，因为半导体、显示器、成品油及汽车等主要商品的需求保持坚挺，”Meritz Securities分析师Stephen Lee称。
他预计，今年剩余时间全球环境将仍然利好韩国出口商，不过油价构成不确定性，因为油价对很多产品的价格具有重大影响。
一个潜在的下行风险是韩国的工业生产。本周的数据显示，韩国4月工业生产较前月下滑2.2%，但有些迹象显示下滑可能是一次性的。
韩国5月对中国和欧盟出口分别较上年同期增长7.5%和21.9%，对美国出口同比下滑1.9%。
国内因素也利好韩国经济，新总统文在寅领导的政府可能很快出台财政刺激方案。
周四的另一份数据显示，韩国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.0%，高于4月1.9%的增幅，且攀抵央行的目标；核心CPI较上年同期增长1.4%，高于4月的1.3%。(完) (编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为