韩国数据：5月底外汇储备连续第三个月上升，触及纪录高位

路透首尔6月5日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国5月底外汇储备连续第三个月上 升，达到3,784.6亿美元纪录高位，因美元普遍走低，从而提振了央行持有的其他货币资产 以美元计价的价值。 5月外汇储备较4月的3,765.7亿美元增加了18.9亿美元。 韩国央行将5月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益，以及美元全线下滑 从而令央行持有的其他货币资产的价值在转换成美元时上升。 央行并未提供外汇储备分项细节。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 378.46 376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)