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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 06:55 BJT

韩国数据：5月底外汇储备连续第三个月上升，触及纪录高位

    路透首尔6月5日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国5月底外汇储备连续第三个月上
升，达到3,784.6亿美元纪录高位，因美元普遍走低，从而提振了央行持有的其他货币资产
以美元计价的价值。
    
    5月外汇储备较4月的3,765.7亿美元增加了18.9亿美元。
    
    韩国央行将5月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益，以及美元全线下滑
从而令央行持有的其他货币资产的价值在转换成美元时上升。
    
    央行并未提供外汇储备分项细节。
    
    下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

       5月     4月     3月 　  2月 　  1月　  12月  　11月 　 10月
    378.46  376.57  375.30  373.91  374.04  371.10  371.99  375.17  (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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