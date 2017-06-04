韩国数据：5月底外汇储备连续第三个月上升，触及纪录高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月5日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国5月底外汇储备连续第三个月上 升，达到3,784.6亿美元纪录高位，因美元普遍走低，从而提振了央行持有的其他货币资产 以美元计价的价值。 5月外汇储备较4月的3,765.7亿美元增加了18.9亿美元。 韩国央行将5月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益，以及美元全线下滑 从而令央行持有的其他货币资产的价值在转换成美元时上升。 央行并未提供外汇储备分项细节。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 378.46 376.57 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为