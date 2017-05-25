韩国数据：5月消费者信心指数触及逾三年高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，5月韩国消费者对经济的信心增强，触及逾三年高位，此前韩国新总统将创造就业作为首要工作，并宣布刺激就业的预算计划。
韩国央行在声明中表示，5月消费者信心指数为108.0，连续第四个月攀升，并触及2014年4月以来最高，当时为108.4。
4月消费者信心指数为101.2。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
5月的分项指标显示，就业机会前景指标从4月的86急升至113，未来六个月预期指标从前月的89攀升至111。
调查进行前，文在寅在5月9日当选韩国总统，并在次日宣誓就职。他宣布了在五年任期内每年增加50万个工作岗位的计划。
调查还显示，5月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，前月为2.6%。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为