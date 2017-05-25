韩国数据：5月消费者信心指数触及逾三年高位

路透首尔5月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，5月韩国消费者对经济的信心增强，触及逾三年高位，此前韩国新总统将创造就业作为首要工作，并宣布刺激就业的预算计划。

韩国央行在声明中表示，5月消费者信心指数为108.0，连续第四个月攀升，并触及2014年4月以来最高，当时为108.4。

4月消费者信心指数为101.2。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

5月的分项指标显示，就业机会前景指标从4月的86急升至113，未来六个月预期指标从前月的89攀升至111。

调查进行前，文在寅在5月9日当选韩国总统，并在次日宣誓就职。他宣布了在五年任期内每年增加50万个工作岗位的计划。