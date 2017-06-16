韩国数据：5月进口物价同比增速减缓，因油品和原材料增幅温和

路透首尔6月16日 - 韩国央行周五公布的数据显示，5月以韩元计算的进口物价升速较 前月放缓，因油品和原材料价格增幅温和。 韩国央行发布，5月以韩元计进口物价同比上升4.1%，4月修正后为同 比上升9.2%。 韩国央行将5月进口物价增速减缓归因于油品和原材料等分项指数的增幅下降。 5月以韩元计出口物价则较上年同期上升5.3%，4月为同比上升8.9%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 5月 *4月 3月 2月 1月 进口物价 较上年同期(%) +4.1 +9.2 +6.8 +9.2 +13.3 较上月(%) -1.4 +0.4 -2.2 -2.1 +2.2 出口物价 较上年同期(%) +5.3 +8.9 +5.0 +5.1 +7.4 较上月(%) -1.0 +0.7 -1.3 -1.4 +1.2 注：*为修正后数据。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)