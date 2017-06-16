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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:36 BJT

韩国数据：5月进口物价同比增速减缓，因油品和原材料增幅温和

    路透首尔6月16日 - 韩国央行周五公布的数据显示，5月以韩元计算的进口物价升速较
前月放缓，因油品和原材料价格增幅温和。
    
    韩国央行发布，5月以韩元计进口物价同比上升4.1%，4月修正后为同
 比上升9.2%。
    
    韩国央行将5月进口物价增速减缓归因于油品和原材料等分项指数的增幅下降。
    
    5月以韩元计出口物价则较上年同期上升5.3%，4月为同比上升8.9%。
    
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
    
                    5月    *4月     3月　    2月　   1月
    进口物价
    较上年同期(%)  +4.1    +9.2    +6.8      +9.2   +13.3
    较上月(%)      -1.4    +0.4    -2.2      -2.1    +2.2
    出口物价
    较上年同期(%)  +5.3    +8.9    +5.0      +5.1    +7.4
    较上月(%)      -1.0    +0.7    -1.3      -1.4    +1.2
    
    注：*为修正后数据。(完) (编译 李爽  审校 张若琪)
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