版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 09:10 BJT

韩国数据：5月1-20日出口同比增加3.4%，进口增长11.7%--海关

路透首尔5月22日 - 周一出炉的海关数据显示，韩国5月1-20日以美元计出口较上年同期增加3.4%，进口则增长11.7%。

韩国关税厅在声明中指出，半导体及石油产品出口同比分别成长41.0%及35.2%。

路透根据海关数据计算，韩国5月1-20日贸易顺差为6.87亿美元。

5月全月出口数据将于6月1日发布。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐