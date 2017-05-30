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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 05:17 BJT

韩国数据：6月制造业景气判断指数升至三年高位，但仍在悲观的区域

路透首尔5月31日 - 韩国央行周三发布，6月韩国制造业的企业信心上升至逾三年高位，因出口急升，持续改善信心。

韩国央行6月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从5月的79升至82，为2014年3月以来最高，当时也是82。

但数据仍远低于中性的100水准下方，表明悲观者仍多于乐观者。

韩国央行上周对经济前景表示乐观，这并不常见，央行称，将在7月上调该国经济成长预估，目前预估为成长2.6%。

6月韩国出口企业的信心增强，从5月的88升至91。

尽管受访者称他们对汇率波动的担忧减轻，但表示内需疲弱的风险持续。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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