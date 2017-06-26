韩国数据：6月消费者信心指数升至六年半高位

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透首尔6月27日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。
6月韩国央行综合消费者信心指数(CCSI)为111.1，为2011年1月以来最高水平。
指数高于100意味着，预期未来数月经济状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
除未来家庭财务状况以外，6月的所有分项指数都为增长。6月家庭对当前经济状况的看法指数从5月的82上升到93，对未来就业机会的预期指数从上月的113上升到121。
这项调查完成之前，韩国政府推出了11.2万亿韩元(98.6亿美元)的财政刺激计划。
调查发现，6月消费者对未来12个月通胀率的预估中值小幅升至2.6%，5月为2.5%。
韩国央行当前设定的2017年通胀目标为2.0%。(完) (编译 王琛；审校 戴素萍)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。