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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 07:03 BJT

韩国数据：6月消费者信心指数升至六年半高位

路透首尔6月27日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。

6月韩国央行综合消费者信心指数(CCSI)为111.1，为2011年1月以来最高水平。

指数高于100意味着，预期未来数月经济状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

除未来家庭财务状况以外，6月的所有分项指数都为增长。6月家庭对当前经济状况的看法指数从5月的82上升到93，对未来就业机会的预期指数从上月的113上升到121。

这项调查完成之前，韩国政府推出了11.2万亿韩元(98.6亿美元)的财政刺激计划。

调查发现，6月消费者对未来12个月通胀率的预估中值小幅升至2.6%，5月为2.5%。

韩国央行当前设定的2017年通胀目标为2.0%。(完) (编译 王琛；审校 戴素萍)
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