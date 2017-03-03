韩国股市：盘初大跌，因担心中国对部署萨德反导系统进行报复

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透首尔3月3日 - 韩国股市周五盘初下挫，此前媒体报导称中国下令旅游业经营者停止销售赴韩旅游产品，因围绕韩国部署萨德反导系统的争端升级。
韩国媒体报导称，北京周四下令中国旅游业者抵制韩国，可能导致赴韩的中国游客大幅下降。中国是访韩外国游客的最大来源国之一。
中国对韩国部署萨德反导系统感到恼怒，韩国和美国称部署该系统是为应对来自朝鲜的导弹威胁，但北京称此举是针对中国。
乐天免税店周四称其网站遭到来自中国的黑客袭击瘫痪。乐天集团周一批准了与韩国政府的换地协议，以便部署萨德系统。中国官方媒体威胁要对乐天集团进行报复。
中韩关系紧张的气氛周五也吹进韩国股票市场，航空股、零售股、观光旅游股及化妆品公司股价受到重击。
济州航空下跌5.6%，新罗酒店重挫13%，旅游运营商Hanatour和化妆品公司Amorepacific均下跌7%。
韩国一小型旅行社负责中国旅行团的人员表示，中方旅行社曾表示将限制对韩国出团。她表示中方还没有取消旅行团，但订购情况料将下滑。
新罗酒店发言人说，目前尚未感受到中国旅客人数的变化，因为旅行计划是在数月前就提前完成的。
自从韩国与美国去年7月同意部署萨德防御系统之后，据称韩国企业在中国的境况益发困难。韩国艺人也表示表演工作遭到不明原因取消。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”