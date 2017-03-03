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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 10:16 BJT

韩国股市：盘初大跌，因担心中国对部署萨德反导系统进行报复

路透首尔3月3日 - 韩国股市周五盘初下挫，此前媒体报导称中国下令旅游业经营者停止销售赴韩旅游产品，因围绕韩国部署萨德反导系统的争端升级。

韩国媒体报导称，北京周四下令中国旅游业者抵制韩国，可能导致赴韩的中国游客大幅下降。中国是访韩外国游客的最大来源国之一。

中国对韩国部署萨德反导系统感到恼怒，韩国和美国称部署该系统是为应对来自朝鲜的导弹威胁，但北京称此举是针对中国。

乐天免税店周四称其网站遭到来自中国的黑客袭击瘫痪。乐天集团周一批准了与韩国政府的换地协议，以便部署萨德系统。中国官方媒体威胁要对乐天集团进行报复。

中韩关系紧张的气氛周五也吹进韩国股票市场，航空股、零售股、观光旅游股及化妆品公司股价受到重击。

济州航空下跌5.6%，新罗酒店重挫13%，旅游运营商Hanatour和化妆品公司Amorepacific均下跌7%。

韩国一小型旅行社负责中国旅行团的人员表示，中方旅行社曾表示将限制对韩国出团。她表示中方还没有取消旅行团，但订购情况料将下滑。

新罗酒店发言人说，目前尚未感受到中国旅客人数的变化，因为旅行计划是在数月前就提前完成的。

自从韩国与美国去年7月同意部署萨德防御系统之后，据称韩国企业在中国的境况益发困难。韩国艺人也表示表演工作遭到不明原因取消。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)
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