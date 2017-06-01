韩国财政：就业委员会提出需对广大民众普遍增税，富裕人群将首当其冲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月1日 - 韩国就业委员会副委员长李庸燮周四称，为了给更多就业和福利计划提供资金，韩国需要对广大民众普遍增税，对富裕人群的征税力度要更大一些。
“发达国家的税收约为国内生产总值(GDP)的25%...今年我们的税收负担为19.3%。这是完全不对的，”李庸燮在新闻发布会上说。
李庸燮称，应该要求富裕阶层纳更多税，但他并未说明最先会提高哪些税项。
这是文在寅政府首次暗示计划增税。文在寅于5月10日就任韩国总统。
韩国政府尚未说明，将如何为长期内大幅增加就业的计划提供资金；单公共部门就计划增加81万个就业岗位。
就业委员会周四第一次召开记者会，概述文在寅上任头100天计划实施的政策措施。
规模约10万亿韩元的追加预算案将在下周公布，预计该预算案的资金将通过大举收税、而非政府举债来实现。
就业委员会称，还将考虑对“过度”雇佣非正式员工的企业进行处罚，从而确保更多的韩国人稳定就业。
李庸燮在记者会上称，就业委员会计划首先对大企业集团使用这一标准、而不针对中小型企业，因为“他们能够负担更多的全职员工”。(完) (编译 汪红英/王琛；审校 郑茵/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为