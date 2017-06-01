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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 12:56 BJT

韩国财政：就业委员会提出需对广大民众普遍增税，富裕人群将首当其冲

路透首尔6月1日 - 韩国就业委员会副委员长李庸燮周四称，为了给更多就业和福利计划提供资金，韩国需要对广大民众普遍增税，对富裕人群的征税力度要更大一些。

“发达国家的税收约为国内生产总值(GDP)的25%...今年我们的税收负担为19.3%。这是完全不对的，”李庸燮在新闻发布会上说。

李庸燮称，应该要求富裕阶层纳更多税，但他并未说明最先会提高哪些税项。

这是文在寅政府首次暗示计划增税。文在寅于5月10日就任韩国总统。

韩国政府尚未说明，将如何为长期内大幅增加就业的计划提供资金；单公共部门就计划增加81万个就业岗位。

就业委员会周四第一次召开记者会，概述文在寅上任头100天计划实施的政策措施。

规模约10万亿韩元的追加预算案将在下周公布，预计该预算案的资金将通过大举收税、而非政府举债来实现。

就业委员会称，还将考虑对“过度”雇佣非正式员工的企业进行处罚，从而确保更多的韩国人稳定就业。

李庸燮在记者会上称，就业委员会计划首先对大企业集团使用这一标准、而不针对中小型企业，因为“他们能够负担更多的全职员工”。(完) (编译 汪红英/王琛；审校 郑茵/王兴亚)
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