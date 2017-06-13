韩国金融市场：低接买家敲进科技股推动韩股反弹，韩元持平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月13日 - 韩国股市周二收复昨日的多数失地，因科技股的急剧跌势吸引低接买家出手，促使LG显示器和SK海力士等股票大幅反弹。
韩股综合股价指数(KOSPI)收高0.7%至2,374.70点，周一曾下跌1%，受全球科技股跌势影响。
LG显示器劲扬7.7%，自周一跌势中反弹，权重股SK海力士上扬2.3%。
本地机构买超价值1,658亿韩元(1.4701亿美元)的韩股，外资则卖超价值783亿韩元的韩国股票。
韩元兑美元收盘持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将做出6月政策决定。目前广泛预计美联储将升息，市场正在从美联储主席叶伦那里寻找更多线索，以判断今年余下时间的利率前景。
韩元兑美元本地市场收报1,128.3，较周一收盘的1,127.3跌0.1%。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 白云/王颖；审校 王洋/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为