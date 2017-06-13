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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 15:05 BJT

韩国金融市场：低接买家敲进科技股推动韩股反弹，韩元持平

路透首尔6月13日 - 韩国股市周二收复昨日的多数失地，因科技股的急剧跌势吸引低接买家出手，促使LG显示器和SK海力士等股票大幅反弹。

韩股综合股价指数(KOSPI)收高0.7%至2,374.70点，周一曾下跌1%，受全球科技股跌势影响。

LG显示器劲扬7.7%，自周一跌势中反弹，权重股SK海力士上扬2.3%。

本地机构买超价值1,658亿韩元(1.4701亿美元)的韩股，外资则卖超价值783亿韩元的韩国股票。

韩元兑美元收盘持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将做出6月政策决定。目前广泛预计美联储将升息，市场正在从美联储主席叶伦那里寻找更多线索，以判断今年余下时间的利率前景。

韩元兑美元本地市场收报1,128.3，较周一收盘的1,127.3跌0.1%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 白云/王颖；审校 王洋/艾茂林)
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