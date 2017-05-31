韩国金融市场：出口商月底美元卖盘助力韩元小涨，韩股反弹

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月31日 - 韩元兑美元 周三小涨，出口商的月底美元卖盘带来温和支撑，但韩元仍限于狭幅区间波动，因投资者观望未来数日的经济数据。 0209GMT，韩元兑美元 报1,122.3，较周二收盘价1,125.1升高0.2%。 “市场人士认为今日的走势并无实质意义。在出口企业抛售美元之后，韩元将维持在窄幅区间，”现代期货的汇市分析师Jung Sung-yoon表示。 Jung认为，交易员更为关注经济指标，诸如本周将出炉的美国非农就业和韩国出口数据，以及欧洲政局的不确定性。 法国总统马克龙政府内的第二位部长不得不在距离议会选举仅有几天时，出面否认政治对手对其存在财务不当行为的指责。这令马克龙对于领导层清廉的承诺再次受挫。 韩国股市在上日急剧下跌后，今日在本地机构和外资买盘带动下温和反弹。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%至2,354.07点。 接近中午时，外资买超178亿韩元(1,586万美元)韩股，国内机构投资者净买入148亿韩 元韩股。 LG显示器 涨1.8%，现代摩比斯 跌2.3%。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为426档和359档。 三年期公债6月期货 涨0.02点至109.59。 0209 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,122.3 1,125.1 日圆/韩元 10.1154/17 10.1343 韩国公债期货 * 109.59 109.57 韩国综合股价指数 2,354.07 2,343.68 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 艾茂林/徐文焰/侯雪苹；审校 白云/张若琪/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为