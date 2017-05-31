韩国金融市场：出口商月底美元卖盘助力韩元小涨，韩股反弹

路透首尔5月31日 - 韩元兑美元 周三小涨，出口商的月底美元卖盘带来温和支撑，但韩元仍限于狭幅区间波动，因投资者观望未来数日的经济数据。 0209GMT，韩元兑美元 报1,122.3，较周二收盘价1,125.1升高0.2%。 “市场人士认为今日的走势并无实质意义。在出口企业抛售美元之后，韩元将维持在窄幅区间，”现代期货的汇市分析师Jung Sung-yoon表示。 Jung认为，交易员更为关注经济指标，诸如本周将出炉的美国非农就业和韩国出口数据，以及欧洲政局的不确定性。 法国总统马克龙政府内的第二位部长不得不在距离议会选举仅有几天时，出面否认政治对手对其存在财务不当行为的指责。这令马克龙对于领导层清廉的承诺再次受挫。 韩国股市在上日急剧下跌后，今日在本地机构和外资买盘带动下温和反弹。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%至2,354.07点。 接近中午时，外资买超178亿韩元(1,586万美元)韩股，国内机构投资者净买入148亿韩 元韩股。 LG显示器 涨1.8%，现代摩比斯 跌2.3%。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为426档和359档。 三年期公债6月期货 涨0.02点至109.59。 0209 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,122.3 1,125.1 日圆/韩元 10.1154/17 10.1343 韩国公债期货 * 109.59 109.57 韩国综合股价指数 2,354.07 2,343.68 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 艾茂林/徐文焰/侯雪苹；审校 白云/张若琪/孙茉莉)