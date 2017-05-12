韩国金融市场：外资了结获利令韩股早盘小跌，韩元微涨

路透首尔5月12日 - 韩国股市周五早盘小跌，因继韩股周四触及纪录高位后，海外投资者了结获利。 0223GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%，至2,287.87点。 外资临近中午卖超2,704亿韩元(2.4003亿美元)韩股，这给大盘带来压力。 “今日的股市走势可以视为周四再度大涨之后的技术性调整，”元大证券的分析师Cho Byung-hyun表示。 Cho表示，最近韩股因投资者分歧较大而波动，尤其是外资看法不一。 “部分投资者似乎是在等待股市下跌，以便能够伺机买进，因此目前的波动可能会持续一段时间，”Cho表示。 韩国综合股价指数料将创出3月中旬以来的最大单周百分比涨幅。 下跌与上涨股票家数分别是515和245。 权重股三星电子 涨1.1%，SK海力士 跌1.3%。 韩元兑美元 交投在1,126.8，较周四收盘价1,127.9涨0.1%。 三年期公债6月期货 涨0.02点至109.28。 0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.8 1,127.9 日圆/韩元 9.9059/55 9.8649 韩国公债期货 * 109.28 109.26 韩国综合股价指数 2,287.87 2,296.37 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/张涛/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林/于春红)