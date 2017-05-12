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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 10:54 BJT

韩国金融市场：外资了结获利令韩股早盘小跌，韩元微涨

    路透首尔5月12日 - 韩国股市周五早盘小跌，因继韩股周四触及纪录高位后，海外投资者了结获利。
    
    0223GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        下跌0.4%，至2,287.87点。
    
    外资临近中午卖超2,704亿韩元(2.4003亿美元)韩股，这给大盘带来压力。

    “今日的股市走势可以视为周四再度大涨之后的技术性调整，”元大证券的分析师Cho Byung-hyun表示。
    
    Cho表示，最近韩股因投资者分歧较大而波动，尤其是外资看法不一。
    
    “部分投资者似乎是在等待股市下跌，以便能够伺机买进，因此目前的波动可能会持续一段时间，”Cho表示。
    
    韩国综合股价指数料将创出3月中旬以来的最大单周百分比涨幅。
    
    下跌与上涨股票家数分别是515和245。

    权重股三星电子           涨1.1%，SK海力士           跌1.3%。
            
    韩元兑美元          交投在1,126.8，较周四收盘价1,127.9涨0.1%。
    
    三年期公债6月期货       涨0.02点至109.28。
   
                               0223 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,126.8       1,127.9      
    日圆/韩元                9.9059/55        9.8649 
    韩国公债期货       *        109.28        109.26      
    韩国综合股价指数          2,287.87      2,296.37  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/张涛/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林/于春红)
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