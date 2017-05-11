韩国金融市场：扩张性政策前景激励韩元上涨，风险偏好提振韩股反弹

路透首尔5月11日 - 韩元周四上涨，因市场寄望于新当选的文在寅政府计划推出的扩张性财政政策将提振经济成长。与此同时，油价上涨也增强了全球风险偏好，进一步支撑了韩元。 0246 GMT，韩元兑美元 报1,128.0韩元，较周三收盘水准1,135.8上涨0.7%。 风险偏好也推动韩股反弹，韩国综合股价指数(KOSPI) 继昨日大跌后，今日早盘上升0.9%至2,289.74点。 NH Futures汇率分析师Min Gyeong-won指出，市场参与者寄望政府实 行扩张性财政政策，但他补充说：“尽管市场押注韩元走强，但若要韩元 升破1,130并守住该新水准，市场上必须要有决定性的动能。” “市场参与者对美联储利率走势采取观望立场，这支撑美元，限制韩 元稳步上涨。” 外资料结束连续四日买超韩股局面，盘中在韩国股市卖超168亿韩元( 1,484万美元)。 但LG电子 涨逾3%，受助于外资买盘。围绕科技类股的乐观情绪助推三星SDI 大涨4.2%。 上涨与下跌个股分别为474和323家。 韩国三年期公债6月合约 涨0.03点，报109.23。 0246GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.0 1,135.8 日圆/韩元 9.8708/01 9.8955 韩国公债期货 * 109.23 109.20 韩国综合股价指数 2,292.59 2,170.12 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/杜明霞/艾茂林; 审校 于春红/李爽/许娜)