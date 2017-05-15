韩国金融市场：朝鲜试射导弹抑制韩元涨势，韩股小升

路透首尔5月15日 - 韩元 周一上午大致交投于平盘水准，朝鲜(北韩)周日试射导弹后的紧张情势，抵消了美元走软带来的支撑。 0232 GMT，韩元兑美元 报1,126.3，较上日收盘价1,127.4涨0.1%。 韩国军方表示，需要进行更多研究以核实朝鲜声称的在周日导弹试射中取得技术突破。 “朝鲜问题限制韩元的进一步涨势，市场人士料继续谨慎交易，”现代期货的外汇分析师Jung Sung-yoon说。 韩国综合股价指数(KOSPI) 小涨0.1%至2,288.44点。 外资料卖超韩股，接近中午时卖超规模为1,238亿韩元(1.1001亿美元)。 创业板Kosdaq股指 的安全软件类股大涨，此前恶意的勒索病毒蠕虫周末期间肆虐全球各地。 市场权重股SK海力士 上涨逾1%。 下跌与上涨个股分别为446和356家。 韩国三年期公债6月合约 涨0.06点，报109.39。 0232GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.3 1,127.4 日圆/韩元 9.9269/18 9.9131 韩国公债期货 * 109.39 109.33 韩国综合股价指数 2,288.44 2,286.02 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王兴亚/艾茂林/戴素萍 审校 王丽鑫/陈宗琦/龚芳)