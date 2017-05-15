韩国金融市场：朝鲜试射导弹抑制韩元涨势，韩股小升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月15日 - 韩元 周一上午大致交投于平盘水准，朝鲜(北韩)周日试射导弹后的紧张情势，抵消了美元走软带来的支撑。 0232 GMT，韩元兑美元 报1,126.3，较上日收盘价1,127.4涨0.1%。 韩国军方表示，需要进行更多研究以核实朝鲜声称的在周日导弹试射中取得技术突破。 “朝鲜问题限制韩元的进一步涨势，市场人士料继续谨慎交易，”现代期货的外汇分析师Jung Sung-yoon说。 韩国综合股价指数(KOSPI) 小涨0.1%至2,288.44点。 外资料卖超韩股，接近中午时卖超规模为1,238亿韩元(1.1001亿美元)。 创业板Kosdaq股指 的安全软件类股大涨，此前恶意的勒索病毒蠕虫周末期间肆虐全球各地。 市场权重股SK海力士 上涨逾1%。 下跌与上涨个股分别为446和356家。 韩国三年期公债6月合约 涨0.06点，报109.39。 0232GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.3 1,127.4 日圆/韩元 9.9269/18 9.9131 韩国公债期货 * 109.39 109.33 韩国综合股价指数 2,288.44 2,286.02 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王兴亚/艾茂林/戴素萍 审校 王丽鑫/陈宗琦/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为