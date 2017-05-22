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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 11:11 BJT

韩国金融市场：特朗普政治风波推动韩元上涨，韩股走高

    路透首尔5月22日 - 韩元兑美元      周一早盘跃升逾1%至一周高位，因美国总统特朗普相关的政治风波拖累美元走软。
    
    0248 GMT，韩元兑美元          报1,115.0，较上日收盘的1,127.2上涨1.1%。
    
    一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。            

    前FBI局长科米同意在美国参议院情报委员会的公开听证会上作证，
此次听证会安排在5月29日之后的某个时候。
    
    新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称，在科米作证前，韩元可能窄
幅波动。
    
    韩国股市在外资买盘带动下也小幅上涨。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       涨0.4%至2,297.04点。

    接近中午时分，海外投资者买超815亿韩元的韩股。
    
    钢铁和金属类股       上涨3.2%，因预期钢价上涨将带动企业获利改善。
    
    浦项钢铁(POSCO)           涨近5%，现代制铁            涨4.3%。
    
    下跌与上涨个股家数分别为403和385。
    
    三年期公债6月期货       跌0.06点至109.46。

                            0248GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                1,115.0       1,127.2
    日圆/韩元             9.9955/036       10.0297
    韩国公债期货       *      109.46        109.52
    韩国综合股价指数        2,297.08      2,288.48
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/戴素萍 审校 白云/王颖/张若琪)
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