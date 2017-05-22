韩国金融市场：特朗普政治风波推动韩元上涨，韩股走高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月22日 - 韩元兑美元 周一早盘跃升逾1%至一周高位，因美国总统特朗普相关的政治风波拖累美元走软。 0248 GMT，韩元兑美元 报1,115.0，较上日收盘的1,127.2上涨1.1%。 一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。 前FBI局长科米同意在美国参议院情报委员会的公开听证会上作证， 此次听证会安排在5月29日之后的某个时候。 新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称，在科米作证前，韩元可能窄 幅波动。 韩国股市在外资买盘带动下也小幅上涨。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%至2,297.04点。 接近中午时分，海外投资者买超815亿韩元的韩股。 钢铁和金属类股 上涨3.2%，因预期钢价上涨将带动企业获利改善。 浦项钢铁(POSCO) 涨近5%，现代制铁 涨4.3%。 下跌与上涨个股家数分别为403和385。 三年期公债6月期货 跌0.06点至109.46。 0248GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,115.0 1,127.2 日圆/韩元 9.9955/036 10.0297 韩国公债期货 * 109.46 109.52 韩国综合股价指数 2,297.08 2,288.48 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/戴素萍 审校 白云/王颖/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为