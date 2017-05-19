韩国金融市场：特朗普风险因素打压韩元跌至一周低点，韩股持稳

路透首尔5月19日 - 韩元 周五连续第三日下跌，触及逾一周低点，因围绕特朗普总统任期的不确定性加剧，助燃韩国等新兴市场投资者的避险情绪。 特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，但有关特朗普被弹劾可能性的言论促使新兴市场投资者寻求避险。 美国制造业活动大幅加速提振美元，给韩元带来更多压力。 0235 GMT，韩元 兑美元报1,128.3，较周四收盘价1,124.5 下跌0.3%。市场开盘不久，曾触及低点1,131.1。 “美元本身的确在全球市场走强，但韩元跌幅似乎超过了预期，因亚 洲地区存在强烈的避险情绪，”新韩金融投资的汇市分析师Ha Keon-hyeo ng称。 他预计，未来一周美元将继续走强，但认为韩元会在窄幅区间内交易 ，因月末本地出口商出售美元会提振韩元。 韩国股市基本持平，韩国股市综合股价指数 报2,286.70点。 接近中午时分，海外投资者已买入632亿韩元的韩股。 权重股三星电子Samsung Electronics 跌2.4%。 6月三年期公债期货 涨0.06点至109.50。 0235 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.3 1,124.5 日圆/韩元 10.1472/17 10.1183 韩国公债期货 * 109.50 109.44 韩国综合股价指数 2,286.70 2,286.82 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/孙国玉；审校 白云/王丽鑫)