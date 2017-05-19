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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 11:06 BJT

韩国金融市场：特朗普风险因素打压韩元跌至一周低点，韩股持稳

    路透首尔5月19日 - 韩元      周五连续第三日下跌，触及逾一周低点，因围绕特朗普总统任期的不确定性加剧，助燃韩国等新兴市场投资者的避险情绪。
    
    特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，但有关特朗普被弹劾可能性的言论促使新兴市场投资者寻求避险。            
    
    美国制造业活动大幅加速提振美元，给韩元带来更多压力。

    0235 GMT，韩元          兑美元报1,128.3，较周四收盘价1,124.5
下跌0.3%。市场开盘不久，曾触及低点1,131.1。
    
    “美元本身的确在全球市场走强，但韩元跌幅似乎超过了预期，因亚
洲地区存在强烈的避险情绪，”新韩金融投资的汇市分析师Ha Keon-hyeo
ng称。
    
    他预计，未来一周美元将继续走强，但认为韩元会在窄幅区间内交易
，因月末本地出口商出售美元会提振韩元。
    
    韩国股市基本持平，韩国股市综合股价指数       报2,286.70点。
    
    接近中午时分，海外投资者已买入632亿韩元的韩股。
    
    权重股三星电子Samsung Electronics            跌2.4%。
    
    6月三年期公债期货       涨0.06点至109.50。

                            0235 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                1,128.3       1,124.5    
    日圆/韩元             10.1472/17       10.1183   
    韩国公债期货       *      109.50        109.44    
    韩国综合股价指数        2,286.70      2,286.82    
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/孙国玉；审校 白云/王丽鑫)
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