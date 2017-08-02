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韩国金融市场：股市上扬因苹果强劲业绩提振科技股，韩元则小跌
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2017年8月2日 / 凌晨3点37分 / 2 天前

韩国金融市场：股市上扬因苹果强劲业绩提振科技股，韩元则小跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月2日 - 韩国股市周三早盘小涨，苹果        的强劲业绩提振韩国科技股，因寄望苹果的靓丽表现将有助于提升他们自己的销售。
    
    苹果对第四季度营收的预估略高于市场预期，扶助缓解部份投资者对苹果可能推迟今年稍晚推出iPhone 10周年纪念版的担忧。该公司还公布会计年度第三季iPhones销售好于预期。            
    
    0315GMT，韩国综合股价指数       上涨0.2%，至2,427.64点。

    “海外投资者转为买超，在苹果业绩公布后买进科技类股。除此之外
，无其他市场动能。”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye
-eun表示。
    
    海外投资者中止连续七日的卖超，今日到中午时，已经净买入520亿
韩元的韩股。
    
    记忆体芯片制造商SK海力士           在盘中稍早跳涨逾3%。为iPh
one手机提供双摄像头的LG Innotek            攀升逾10%。
    
    三星电子           最高也上涨1.5%，该公司一方面是苹果的竞争
对手，一方面也给苹果的iPhone手机供应一些电子元件。
    
    电子类股       上涨1%。

    Kakao Corp            跌幅则一度高达5.5%，过去三个交易日该股上涨逾18%，因其
新的银行服务大受欢迎。瑞银建议投资者出脱该公司股票，称认为其股价高估。
    
    上涨和下跌个股数量分别为402支和364支。
    
    随着美元脱离近期低位，韩元      稍事喘息。
    
    韩元兑美元          报1,124.3韩元，较周二收盘价1,121.3韩元下跌0.3%。
    
    三年期韩国公债9月期约        上涨0.01点，报109.31。
    
                             0315 GMT    上日收市价
    -----------------------------------------------
    韩元/美元                 1,123.3       1,121.3
    日圆/韩元              10.1805/50       10.1525
    韩国公债期货        *      109.31        109.30
    韩国综合股价指数         2,427.64      2,422.96
    -----------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选              
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王兴亚/高琦/王琛；审校 许娜/李爽)

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