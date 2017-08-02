韩国金融市场：股市上扬因苹果强劲业绩提振科技股，韩元则小跌

路透首尔8月2日 - 韩国股市周三早盘小涨，苹果 的强劲业绩提振韩国科技股，因寄望苹果的靓丽表现将有助于提升他们自己的销售。 苹果对第四季度营收的预估略高于市场预期，扶助缓解部份投资者对苹果可能推迟今年稍晚推出iPhone 10周年纪念版的担忧。该公司还公布会计年度第三季iPhones销售好于预期。 0315GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,427.64点。 “海外投资者转为买超，在苹果业绩公布后买进科技类股。除此之外 ，无其他市场动能。”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye -eun表示。 海外投资者中止连续七日的卖超，今日到中午时，已经净买入520亿 韩元的韩股。 记忆体芯片制造商SK海力士 在盘中稍早跳涨逾3%。为iPh one手机提供双摄像头的LG Innotek 攀升逾10%。 三星电子 最高也上涨1.5%，该公司一方面是苹果的竞争 对手，一方面也给苹果的iPhone手机供应一些电子元件。 电子类股 上涨1%。 Kakao Corp 跌幅则一度高达5.5%，过去三个交易日该股上涨逾18%，因其 新的银行服务大受欢迎。瑞银建议投资者出脱该公司股票，称认为其股价高估。 上涨和下跌个股数量分别为402支和364支。 随着美元脱离近期低位，韩元 稍事喘息。 韩元兑美元 报1,124.3韩元，较周二收盘价1,121.3韩元下跌0.3%。 三年期韩国公债9月期约 上涨0.01点，报109.31。 0315 GMT 上日收市价 ----------------------------------------------- 韩元/美元 1,123.3 1,121.3 日圆/韩元 10.1805/50 10.1525 韩国公债期货 * 109.31 109.30 韩国综合股价指数 2,427.64 2,422.96 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王兴亚/高琦/王琛；审校 许娜/李爽)