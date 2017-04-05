韩国金融市场：股市及韩元早盘持稳，等待本周稍晚公司业绩及习特会

路透首尔4月5日 - 韩国股市及韩元 周三早盘暂作喘息，等待本周稍晚开始的第一季财报季及中美领导人峰会。
朝鲜(北韩)周三稍早发射一枚导弹，但韩国金融市场未受该消息影响。特朗普和习近平料将在周四及周五会晤时讨论朝鲜问题。
0225 GMT，韩国综合股价指数 报2,160.73点，和前一交易日收盘价基本持平。
韩元兑美元 报1,122.7，较周二收盘价1,121.9跌0.1%。
元大证券股市分析师Cho Byung-hyun表示，3月当季企业获利料强劲，提振股市，同时近期的宏观经济数
据给出复苏暗示。
韩国3月出口增幅高于预期，且连增五个月，归功于全球需求增长。
三星电子 周五将公布获利初估，拉开第一季财报季序幕。
“综合股价指数本月可能触及2,200点关口，甚至高见2,250点，”Cho说。
外资或连续第三日卖超，临近中午时分，卖超571亿韩元(5,087万美元)韩股。
Ahnlab 大涨近20%，此前公司创建人安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。
现代汽车 跌近2%，起亚 跌1.2%。
上涨股和下跌股分别为384家和382家。
三年期公债6月期货 下滑0.01点至109.53.
0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,122.7 1,121.9
日圆/韩元 10.1336/09 10.1480
韩国公债期货 * 109.53 109.54
韩国综合股价指数 2,160.73 2,161.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译/审校 李爽/刘秀红)