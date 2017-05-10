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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 11:09 BJT

韩国金融市场：股市在文在寅赢得总统大选后剧烈波动，韩元走低

    路透首尔5月10日 - 韩国股市周三盘中下挫，自由派领导人文在寅赢得总统大选后股市曾剧烈波动，因投资者了结获利。
    
    文在寅胜选基本上被视为利好经济，但许多投资者在股市了结获利，近几日股市强劲上扬，一度触及纪录高位。
    
    0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        下跌0.7%至2,276.43点。该股指曾高见2,323.22点，但又转为下跌。

    债信评级机构穆迪表示，文在寅当选总统消除了韩国政治过渡可能引
发的任何不确定性。
    
    KB证券的股票分析师Rhoo Yong-seok表示，现在似乎是大规模了结获
利的合适时机。
    
    韩国综合股价指数在过去20个交易日上涨了7.2%左右。
    
    “确实有些人预期新政府会刺激国内需求，但问题是采取实际政策显
然要需要一些时间，”Rhoo表示。
    
    Rhoo还表示，他预计本周会有更多的获利了结。
    
    外资料连续第四日买超韩国股票，接近中午时买超101亿韩元。

    爱茉莉太平洋           等零售商类股涨幅一度高见5.4%，因寄望韩国新政府可能在萨德反导系统问题上与中国缓解紧张关系。
    
    从现代重工           剥离并分别上市的三个业务部门Hyundai
Robotics           、Hyundai Construction Equipment           和Hyundai Electric & Energy Systems           周三开始交易。
    
    下跌与上涨股票数量分别为439和356家。
    
    韩元      小跌，因朝鲜与美国间紧张关系升级，周二朝鲜再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民。            
    
    韩元/美元          报1,133.3，较上收盘价1,131.4下滑0.2%。
    
    三年期公债期货6月合约       跌0.06点，报109.30。

                                 0250GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,133.3       1,131.4
    日圆/韩元                  9.9578/57        9.9838
    韩国公债期货       *          109.39        109.35
    韩国综合股价指数            2,276.43      2,292.76
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/张涛/艾茂林; 审校 张若琪/戴素萍/李爽/白云)
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