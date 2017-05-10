韩国金融市场：股市在文在寅赢得总统大选后剧烈波动，韩元走低

路透首尔5月10日 - 韩国股市周三盘中下挫，自由派领导人文在寅赢得总统大选后股市曾剧烈波动，因投资者了结获利。 文在寅胜选基本上被视为利好经济，但许多投资者在股市了结获利，近几日股市强劲上扬，一度触及纪录高位。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.7%至2,276.43点。该股指曾高见2,323.22点，但又转为下跌。 债信评级机构穆迪表示，文在寅当选总统消除了韩国政治过渡可能引 发的任何不确定性。 KB证券的股票分析师Rhoo Yong-seok表示，现在似乎是大规模了结获 利的合适时机。 韩国综合股价指数在过去20个交易日上涨了7.2%左右。 “确实有些人预期新政府会刺激国内需求，但问题是采取实际政策显 然要需要一些时间，”Rhoo表示。 Rhoo还表示，他预计本周会有更多的获利了结。 外资料连续第四日买超韩国股票，接近中午时买超101亿韩元。 爱茉莉太平洋 等零售商类股涨幅一度高见5.4%，因寄望韩国新政府可能在萨德反导系统问题上与中国缓解紧张关系。 从现代重工 剥离并分别上市的三个业务部门Hyundai Robotics 、Hyundai Construction Equipment 和Hyundai Electric & Energy Systems 周三开始交易。 下跌与上涨股票数量分别为439和356家。 韩元 小跌，因朝鲜与美国间紧张关系升级，周二朝鲜再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民。 韩元/美元 报1,133.3，较上收盘价1,131.4下滑0.2%。 三年期公债期货6月合约 跌0.06点，报109.30。 0250GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,133.3 1,131.4 日圆/韩元 9.9578/57 9.9838 韩国公债期货 * 109.39 109.35 韩国综合股价指数 2,276.43 2,292.76 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/张涛/艾茂林; 审校 张若琪/戴素萍/李爽/白云)