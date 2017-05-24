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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 10:38 BJT

韩国金融市场：股市有望连涨第四日，但重要事件当前市场交投谨慎

    路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。
    
    0206 GMT，综合股价指数(KOSPI)       微涨0.1%报2,314.63点。
    
    “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。

    石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。
    
    七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。
    
    外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。
    
    SK海力士           涨1.5%，现代汽车           跌逾2%。
    
    上涨股和下跌股分别为431家和341家。

    韩元/美元          报1,126.4，较周二收盘1,124.2下跌0.2%。
    
    韩国三年期公债6月合约       跌0.04点报109.46。
    
                                     0206GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.4       1,124
    日圆/韩元                 10.0697/78       10.0578
    韩国公债期货       *          109.46        109.50
    韩国综合股价指数            2,314.63      2,311.74
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 郑茵/李爽/孙茉莉 审校 王兴亚/龚芳/王颖)
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