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2 天前
韩国金融市场：韩元上涨因市场更关注美国薪资增长低迷，韩股持稳
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2017年7月10日 / 凌晨2点52分 / 2 天前

韩国金融市场：韩元上涨因市场更关注美国薪资增长低迷，韩股持稳

2 分钟阅读

    路透首尔7月10日 - 韩元兑美元周一早盘      上涨，尽管美国就业增长数据高于预期，但交易商将关注点更多放在低迷的薪资增长上。
    
    0220GMT，韩元/美元          报1,150.6，较周五收位1,154.3上涨0.3%。
    
    “包括韩元在内的发展中国家货币似乎对薪资增幅低迷的反应更大，而发达国家货币对美国非农就业大幅增加的反应更大。”韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un说道。

    Kim表示，一直到周四的本周大部分时间里，韩元应该会继续窄幅波动。周四韩国央行将举行货币政策会议。
    
    “韩国央行修正后的经济增速预估可能会比之前要高，由此更多海外投资者将进场，韩元可能会变得更为强劲。”
    
    韩国股市稍稍上涨，综合股价指数(KOSPI)       上升0.2%至2,385.24点。
    
    海外投资者今日料会卖超，接近中午时卖超222亿韩元(1,929万美元)韩国股票。

    权重股三星电子            涨1.3%，LG电子(LG Electronics) <06
6570.KS>跌2.3%，二者周五均发布了第二季财测。
    
    下跌股与上涨股数量分别为558档和245档。
    
    三年期公债9月期货       涨0.04点至109.08。
    
                            0220 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                 1,150.6       1,154.3   
    日圆/韩元              10.0789/32       10.1212   
    韩国公债期货       *       109.08        109.04   
    韩国综合股价指数         2,385.24      2,379.87  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙茉莉/王洋/孙国玉；审校 白云/王兴亚/陈宗琦)

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