韩国金融市场：韩元兑美元升至五个月高位，韩股下滑

路透首尔3月20日 - 韩国韩元兑美元 周一连续第四日上涨，触及五个月高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周发布不太强硬的言论后美元进一步下滑。
0233GMT，韩元兑美元上升0.4%至1,126.7，周五收报1,130.9。
Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young表示，韩元有望录得数月来的最佳月度表现，本周没有可能打破这种走势的事件。
“在市场缺乏动能之际，外资对韩股的需求在决定韩元走向方面将发挥重要作用，”Jeong说。
韩股微跌，在韩股上周跳涨至近两年最高收位后，投资者今日获利了结。
综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至2,153.26点。
外资料结束持续10日的购买热潮，截至中午前后已在主板卖超677亿韩元(6,011万美元)韩股，从而拖累了该指数。
下跌股数量超过上涨股，下跌股为586只，上涨股为219只。
韩国最大移动(行动)游戏公司Netmarble Games Corp周一表示，计划
首次公开发行(IPO)，规模最高达2.66万亿韩元(23.5亿美元)，可望成为
韩国史上第二大挂牌上市企业。
权重股三星电子 下跌近1%，结束五日涨势。乐天购物 <0
23530.KS>下挫3.4%。
三年期公债3月期货 跌0.01点至109.68。
0233GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,126.7 1,130.9
日圆/韩元 10.0085/17 10.0203
韩国公债期货 * 109.68 109.69
韩国综合股价指数 2,153.26 2,164.58
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/汪红英/陈宗琦；审校 戴素萍/王兴亚/孙国玉)