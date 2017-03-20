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韩国市场报道 | 2017年 3月 20日 星期一 11:11 BJT

韩国金融市场：韩元兑美元升至五个月高位，韩股下滑

    路透首尔3月20日 - 韩国韩元兑美元                周一连续第四日上涨，触及五个月高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周发布不太强硬的言论后美元进一步下滑。
    
    0233GMT，韩元兑美元上升0.4%至1,126.7，周五收报1,130.9。
    
    Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young表示，韩元有望录得数月来的最佳月度表现，本周没有可能打破这种走势的事件。

    “在市场缺乏动能之际，外资对韩股的需求在决定韩元走向方面将发挥重要作用，”Jeong说。
    
    韩股微跌，在韩股上周跳涨至近两年最高收位后，投资者今日获利了结。
    
    综合股价指数(KOSPI)       跌0.5%至2,153.26点。
    
    外资料结束持续10日的购买热潮，截至中午前后已在主板卖超677亿韩元(6,011万美元)韩股，从而拖累了该指数。
    
    下跌股数量超过上涨股，下跌股为586只，上涨股为219只。

    韩国最大移动(行动)游戏公司Netmarble Games Corp周一表示，计划
首次公开发行(IPO)，规模最高达2.66万亿韩元(23.5亿美元)，可望成为
韩国史上第二大挂牌上市企业。            
    
    权重股三星电子           下跌近1%，结束五日涨势。乐天购物 <0
23530.KS>下挫3.4%。
    
    三年期公债3月期货       跌0.01点至109.68。
                                 0233GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.7       1,130.9
    日圆/韩元                 10.0085/17       10.0203
    韩国公债期货       *          109.68        109.69
    韩国综合股价指数            2,153.26      2,164.58
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 杜明霞/汪红英/陈宗琦；审校 戴素萍/王兴亚/孙国玉)
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