韩国金融市场：韩元兑美元升至五个月高位，韩股下滑

路透首尔3月20日 - 韩国韩元兑美元 周一连续第四日上涨，触及五个月高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周发布不太强硬的言论后美元进一步下滑。 0233GMT，韩元兑美元上升0.4%至1,126.7，周五收报1,130.9。 Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young表示，韩元有望录得数月来的最佳月度表现，本周没有可能打破这种走势的事件。 “在市场缺乏动能之际，外资对韩股的需求在决定韩元走向方面将发挥重要作用，”Jeong说。 韩股微跌，在韩股上周跳涨至近两年最高收位后，投资者今日获利了结。 综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至2,153.26点。 外资料结束持续10日的购买热潮，截至中午前后已在主板卖超677亿韩元(6,011万美元)韩股，从而拖累了该指数。 下跌股数量超过上涨股，下跌股为586只，上涨股为219只。 韩国最大移动(行动)游戏公司Netmarble Games Corp周一表示，计划 首次公开发行(IPO)，规模最高达2.66万亿韩元(23.5亿美元)，可望成为 韩国史上第二大挂牌上市企业。 权重股三星电子 下跌近1%，结束五日涨势。乐天购物 <0 23530.KS>下挫3.4%。 三年期公债3月期货 跌0.01点至109.68。 0233GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.7 1,130.9 日圆/韩元 10.0085/17 10.0203 韩国公债期货 * 109.68 109.69 韩国综合股价指数 2,153.26 2,164.58 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/汪红英/陈宗琦；审校 戴素萍/王兴亚/孙国玉)