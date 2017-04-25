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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 11:06 BJT

韩国金融市场：韩元受朝鲜半岛情势打压下滑；韩股冲上两年高点

    路透首尔4月25日 - 韩国韩元周二      早盘下滑，美国总统特朗普称联合国安理会应该准备对朝鲜祭出新制裁之后，投资者不安情绪增加。
    
    特朗普政府高层官员也将在白宫就朝鲜问题举行会议。
    
    0231 GMT，韩元兑美元          报1,132.3，较周一本地收盘价1,129.9下跌0.2%。

    “在全球市场美元略为强势之际，特朗普政府和朝鲜之间的紧张情势
升高，正推动美元上涨，”Samsung Futures外汇分析师Jeong My-young
表示。
    
    Jeong表示，“不太可能进一步下跌，除非朝鲜今天另有挑衅动作”
。
    
    他并称，投资人密切关注股息相关的资金流动。
    
    另一方面，韩股升至两年高位，外资因看好企业获利强劲而进场买进
。

    韩国综合股价指数(KOSPI)       上涨0.4%至2,183.38点，此前一度触及2015年4月24日以来高点。
    
    近日中时分，外资买超韩股2,174亿韩元，对大盘构成支撑。
    
    SK海力士           下跌，尽管该公司第一季营收创新高，但投资人获利了结。            
    
    上涨和下跌个股分别有458档和313档。
    
    三年期公债6月期货       涨0.01点至109.39。
    
    
                                 0231GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.3       1,129.9  
    日圆/韩元                 10.2825/08       10.3241
    韩国公债期货       *          109.39        109.38
    韩国综合股价指数            2,183.38      2,173.74
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李婷仪/戴素萍/张若琪 审校 蔡美珍/陈宗琦)
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