版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 11:13 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股下跌，特朗普威胁将取消与韩国的贸易协定

    路透首尔4月28日 - 韩国市场周五韩元      和韩股下跌，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止自由贸易协定。
    
    韩国一位高层官员表示，由于尚未收到有关重新商定贸易协定的正式要求，韩国政府目前采取“观望”立场。
    
    “口头说说和实际政策是有区别的，”这位不愿具名的韩国企划财政部官员对路透说。

    0237 GMT，韩元兑美元          报1,132.6，较周四收盘价1,130.1
下跌0.2%。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        回吐稍早录得的涨幅，转为下跌0
.1%，报2,208.00点。
    
    “特朗普对于两国间自由贸易协定的评论是如此负面，这可以解读为
是保护主义讯号，从而令韩元承压。”现代期货的汇市分析师Jung Sung-
yoon说道。
    
    但Jung也补充道，现在判断韩元兑美元将进一步走低还为时过早，指
出美国财政政策仍存在很大不确定性，这对美元构成压力。

    外资料中止连六日买超，今日接近中午时卖超408亿韩元(3,602万美元)韩股。
    
    下跌与上涨股票分别为555和229家。
    
    交通运输设备类股       跌逾1%，现代汽车           最多下挫2.4%，现代摩比斯           跌1.3%。
    
    权重股三星电子           跳涨触及纪录高位，涨幅一度达4.5%，因市场冀望公司第二季获利料为历来同期最强。            
    
    三年期公债6月合约       涨0.01点，至109.46。

                                 0237GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.6       1,130.1
    日圆/韩元                 10.1880/25       10.1604
    韩国公债期货       *          109.46        109.45
    韩国综合股价指数            2,208.00      2,209.46
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/高琦/艾茂林; 审校 郑茵/王丽鑫/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐