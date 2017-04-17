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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 11:29 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股均小涨，美国汇率报告缓解市场忧虑

    路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。
    
    0313GMT，韩元兑美元                报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        上涨0.3%，报2,142.29点。

    和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。
    
    朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。
    
    韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。
    
    “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。

    法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。
    
    Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
    
    外资料连续第三个交易日卖超，接近中午时卖超444亿韩元(3,902万美元)韩股。
    
    大型金融集团类股       涨近2%，因韩国国民年金公团(NPS)周一接受大宇造船           的债转股计划，为韩国最新一场救援计划开了绿灯。            
    
    爱茉莉太平洋           上扬近5%。
    
    上涨与下跌股票分别为567和230家。
    
    韩国三年期公债6月合约       涨0.04点至109.49。

                                 0313GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,137.5       1,140.0
    日圆/韩元                 10.4974/88       10.4542
    韩国公债期货       *          109.49        109.45
    韩国综合股价指数            2,142.29      2,134.88
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/孙国玉/艾茂林; 审校 李爽/王兴亚/杜明霞)
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