韩国金融市场：韩元和韩股均小涨，美国汇率报告缓解市场忧虑

路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。 外资料连续第三个交易日卖超，接近中午时卖超444亿韩元(3,902万美元)韩股。 大型金融集团类股 涨近2%，因韩国国民年金公团(NPS)周一接受大宇造船 的债转股计划，为韩国最新一场救援计划开了绿灯。 爱茉莉太平洋 上扬近5%。 上涨与下跌股票分别为567和230家。 韩国三年期公债6月合约 涨0.04点至109.49。 0313GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.5 1,140.0 日圆/韩元 10.4974/88 10.4542 韩国公债期货 * 109.49 109.45 韩国综合股价指数 2,142.29 2,134.88 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/孙国玉/艾茂林; 审校 李爽/王兴亚/杜明霞)