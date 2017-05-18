韩国金融市场：韩元和韩股齐跌，因美国政治风波愈演愈烈

路透首尔5月18日 - 韩元兑美元 周四早盘跌至近一周低位，因与美国总统特朗普未来相关的政治不确定性愈演愈烈，令人担心亚洲新兴市场投资者可能会转向风险较低的投资地。 美国司法部周三任命美国联邦调查局(FBI)前局长穆勒为特别检察官，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查。随着特朗普试图干预联邦调查的报导影响越来越大，一名共和党议员甚至提到弹劾的风险。 0218 GMT，韩元兑美元 报1,125.2，较周三收盘时的1,118.3下跌0.6%。 综合股价指数 跌0.5%报2,281.94点，盘初一度触及5月10日来盘中低位。 “尽管美元在全球市场下滑，但美国带来的政治风险加剧了亚洲市场的避险人气，令韩元承压，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim Doo-un表示。 Kim预计，随着美国政治风波逐渐平息，汇率波动势头未来数日也将平静下来。 外资料卖超韩股，临近中午时分，卖超461亿韩元(4,099万美元)韩股。 现代汽车 涨逾3%，起亚汽车 上扬2.6%。 下跌与上涨股票分别为584和211家。 三年期公债6月合约 涨0.05点，报109.49。 0218GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.2 1,118.3 日圆/韩元 10.1239/65 10.1232 韩国公债期货 * 109.49 109.44 韩国综合股价指数 2,281.84 2,193.08 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/李爽/艾茂林; 审校 高琦/张若琪)