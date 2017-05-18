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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 10:55 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股齐跌，因美国政治风波愈演愈烈

    路透首尔5月18日 - 韩元兑美元      周四早盘跌至近一周低位，因与美国总统特朗普未来相关的政治不确定性愈演愈烈，令人担心亚洲新兴市场投资者可能会转向风险较低的投资地。
    
    美国司法部周三任命美国联邦调查局(FBI)前局长穆勒为特别检察官，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查。随着特朗普试图干预联邦调查的报导影响越来越大，一名共和党议员甚至提到弹劾的风险。            
    
    0218 GMT，韩元兑美元          报1,125.2，较周三收盘时的1,118.3下跌0.6%。

    综合股价指数       跌0.5%报2,281.94点，盘初一度触及5月10日来盘中低位。
    
    “尽管美元在全球市场下滑，但美国带来的政治风险加剧了亚洲市场的避险人气，令韩元承压，”Hana Financial Investment外汇分析师Kim
Doo-un表示。
    
    Kim预计，随着美国政治风波逐渐平息，汇率波动势头未来数日也将平静下来。
    
    外资料卖超韩股，临近中午时分，卖超461亿韩元(4,099万美元)韩股。 

    现代汽车           涨逾3%，起亚汽车           上扬2.6%。
    
    下跌与上涨股票分别为584和211家。
    
    三年期公债6月合约       涨0.05点，报109.49。
    
                                 0218GMT     上日收市价
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    韩元/美元                    1,125.2       1,118.3
    日圆/韩元                 10.1239/65       10.1232
    韩国公债期货       *          109.49        109.44
    韩国综合股价指数            2,281.84      2,193.08
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/李爽/艾茂林; 审校 高琦/张若琪)
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