韩国金融市场：韩元因美元全线走软而升至一周多高位，韩股几近持平

路透首尔7月12日 - 韩元周三早盘升至一周多高位，因电邮门事件令特朗普政府陷入争议，从而导致美元全线走软。 根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。 0222GMT，韩元兑美元 报1,145.2韩元，为7月3日以来最高盘中水平，且较周二收盘1,151.1韩元涨0.5%。 “美元隔夜大跌，现仍对今日韩元走势有影响，”NH Futures汇市分 析师Park Sung-woo称。 Park还称，最重要的市场线索或来自于美国联邦储备理事会(美联储/ FED)主席叶伦今日稍晚在国会的证词，美国周五将公布的重要经济数据也 受到关注。 韩国股市表现平平，韩国股市综合股价指数 报2,394.40，基 本持平于上日收盘点位。 接近中午时分，外资今日料呈现卖超。 科技巨头三星电子 连续三日上涨，至盘中纪录高位2,470 ,000韩元(2,155.51美元)。 汽车制造商现代汽车 上涨逾2%。 下跌股与上涨股数量分别为476档和315档。 韩国三年期公债9月期约 上涨0.04点，至109.18。 0222GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,145.2 1,151.1 日圆/韩元 10.0863/16 10.0752 韩国公债期货 * 109.18 109.14 韩国综合股价指数 2,394.40 2,396.00 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/孙国玉/汪红英；审校 高琦/张明钧/于春红)