韩国金融市场：韩元因美元全线走软而升至一周高位；韩股小升

路透首尔4月13日 - 韩元兑美元周四升至一周高位，美国总统特朗普 有关美元太强的评论，使得投资者的关注焦点自先前损及信心的当地地缘 政治风险转移，打击美元全线走弱。 特朗普表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/ FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 在美元兑韩元在过去七日大涨2.3%后，投资人获利了结。 0318 GMT，韩元兑美元 报1,128.6韩元，比周三收盘价1,1 41.4韩元上涨1.1%。这是4月6日以来的最高盘中价位。 韩股亦小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,134.31 点。 韩国央行周四连续第十个月维持利率不变；在朝鲜(北韩)相关地缘政 治风险下，以及美国财政部将公布汇率政策报告之前保持谨慎 。但由于央行决定符合普遍预期，对市场影响有限。 “市场尚未完全消化朝鲜问题，但地缘政治风险仅仅造成短期效应是 正常情况，尤其是在汇率动向方面，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyu n说道。 Paik Seokhyun补充说，韩元不太可能跌破本周的最低点，因为没有 让韩元承压的额外因素。韩元兑美元本周一度跌至1,149.7。 韩国五年期信用违约互换(CDS)光在本月就已上升8个基点，维持在自 去年6月以来的最高水平，因与朝鲜有关的担忧继续困扰投资者。 外资料将净卖出韩股，接近中午时在主板卖超693亿韩元(6,123万美 元)韩股。 浦项钢铁(POSCO) 因外资抛盘跌3.7%；门户网站Naver <0 35420.KS>则涨2.5%，受外资买盘提振。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为447档和324档。 三年期公债6月期货 涨0.08点至109.44。 0318 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.6 1,141.4 日圆/韩元 10.3618/12 10.3975 韩国公债期货 * 109.48 109.40 韩国综合股价指数 2,134.31 2,128.91 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/王琛/侯雪苹；审校 张明钧/高琦/李婷仪)