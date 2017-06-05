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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 10:35 BJT

韩国金融市场：韩元因美元走弱而小升；韩股持平

    路透首尔6月5日 - 韩元兑美元      周一小升，美国失业率虽下降
，但就业岗位增幅不如预期，表明劳动市场失去动能，这使得美元受到打
压。
    
    0223GMT时，韩元兑美元          小涨0.3%至1,119.0，上交易日则
收报1,121.8。
    
    “美国就业数据未达预期，似乎是韩元今日上涨的主因，外资买进韩
股也带来不错的支撑，”Samsung Futures外汇分析师Jeon Seung-ji表示
。

    Jeon补充说，韩元可能徘徊在当前水准附近，因投资者在诸多重大事
件之前保持仓位不变。这些重大事件包括前美国FBI局长科米(James Come
y)在国会作证以及英国大选。
    
    韩股小跌，受获利了结影响，伦敦袭击事件导致至少七人丧生后，市
场人气回落。
    
    韩国综合股价指数       跌0.2%至2,366.90点。
    
    不过，海外投资者料买超韩股，接近中午时买超规模达668亿韩元(5,
971万美元)。

    芯片制造商SK海力士           跌近2%，现代摩比斯           涨2%。
    
    上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为483档和321档。
    
    三年期公债6月期货       涨0.03点至109.68。
   
                              0223 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,119.0       1,121.8   
    日圆/韩元               10.1062/90       10.1293 
    韩国公债期货       *        109.68        109.65   
    韩国综合股价指数          2,366.90      2,371.72 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/杜明霞/侯雪苹；审校 王丽鑫/郑茵/李爽)
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