韩国金融市场：韩元因美元走弱而小升；韩股持平

路透首尔6月5日 - 韩元兑美元 周一小升，美国失业率虽下降 ，但就业岗位增幅不如预期，表明劳动市场失去动能，这使得美元受到打 压。 0223GMT时，韩元兑美元 小涨0.3%至1,119.0，上交易日则 收报1,121.8。 “美国就业数据未达预期，似乎是韩元今日上涨的主因，外资买进韩 股也带来不错的支撑，”Samsung Futures外汇分析师Jeon Seung-ji表示 。 Jeon补充说，韩元可能徘徊在当前水准附近，因投资者在诸多重大事 件之前保持仓位不变。这些重大事件包括前美国FBI局长科米(James Come y)在国会作证以及英国大选。 韩股小跌，受获利了结影响，伦敦袭击事件导致至少七人丧生后，市 场人气回落。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,366.90点。 不过，海外投资者料买超韩股，接近中午时买超规模达668亿韩元(5, 971万美元)。 芯片制造商SK海力士 跌近2%，现代摩比斯 涨2%。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为483档和321档。 三年期公债6月期货 涨0.03点至109.68。 0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.0 1,121.8 日圆/韩元 10.1062/90 10.1293 韩国公债期货 * 109.68 109.65 韩国综合股价指数 2,366.90 2,371.72 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/杜明霞/侯雪苹；审校 王丽鑫/郑茵/李爽)