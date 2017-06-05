韩国金融市场：韩元因美元走弱而小升；韩股持平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月5日 - 韩元兑美元 周一小升，美国失业率虽下降 ，但就业岗位增幅不如预期，表明劳动市场失去动能，这使得美元受到打 压。 0223GMT时，韩元兑美元 小涨0.3%至1,119.0，上交易日则 收报1,121.8。 “美国就业数据未达预期，似乎是韩元今日上涨的主因，外资买进韩 股也带来不错的支撑，”Samsung Futures外汇分析师Jeon Seung-ji表示 。 Jeon补充说，韩元可能徘徊在当前水准附近，因投资者在诸多重大事 件之前保持仓位不变。这些重大事件包括前美国FBI局长科米(James Come y)在国会作证以及英国大选。 韩股小跌，受获利了结影响，伦敦袭击事件导致至少七人丧生后，市 场人气回落。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,366.90点。 不过，海外投资者料买超韩股，接近中午时买超规模达668亿韩元(5, 971万美元)。 芯片制造商SK海力士 跌近2%，现代摩比斯 涨2%。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为483档和321档。 三年期公债6月期货 涨0.03点至109.68。 0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.0 1,121.8 日圆/韩元 10.1062/90 10.1293 韩国公债期货 * 109.68 109.65 韩国综合股价指数 2,366.90 2,371.72 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/杜明霞/侯雪苹；审校 王丽鑫/郑茵/李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为