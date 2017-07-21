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韩国金融市场：韩元因美元走软而上扬，韩股走势不稳
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2017年7月21日 / 凌晨2点39分 / 1 天内

韩国金融市场：韩元因美元走软而上扬，韩股走势不稳

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月21日 - 韩元周五早盘盘中小升，因欧元全面上扬令美元承压。此前欧洲央行总裁德拉吉称，秋季时可能会讨论缩减刺激的问题，这推升了欧元。
    
    0157GMT，韩元兑美元          报1,122.8，较周四收盘价1,125.5涨0.2%。
    
    “韩元随美元走软而上扬，但扩大涨势的可能性不大，因投资者知道欧洲央行缩减刺激在一定程度上可能带来避险情绪，推动资金撤出本地(韩国)市场，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon表示。

    过去几周有关欧洲央行削减购债计划时机的预期，令全球金融市场受挫，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更加谨慎的对待收紧政策，也让投资者保持警惕。
    
    Jung表示，今日剩下时间里韩元可能将守在当前水平附近。
    
    韩国股市在平盘上下波动，投资者在股市连涨六日后了结获利。对韩国国内企业获利的乐观情绪及全球经济前景普遍乐观，此前提振韩股连涨六日。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)        报2,442.41点。
    
    外资今日料买超韩股，临近中午买入626亿韩元(5,577万美元)韩股。

    因第二季财测乐观，带动多数金融企业上涨。KB金融集团           上涨近4%，新韩
金融集团           涨3%。
    
    LG显示器           略有回升涨逾1%，周四遭遇近六年来最大单日百分比跌幅。
    
    LG化学           涨幅多达3.7%。 
    
    三年期韩债期货9月合约       涨0.08点至109.31。
    
                              0157 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,122.8       1,125.5
    日圆/韩元               10.0232/86       10.0093
    韩国公债期货       *        109.31        109.23
    韩国综合股价指数          2,442.41      2,441.84
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/许娜/孙茉莉; 审校 张若琪/高琦/张荻)

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