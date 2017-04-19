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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 10:52 BJT

韩国金融市场：韩元微涨因朝鲜紧张局势缓解，韩股下跌

    路透首尔4月19日 - 韩国韩元      周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。
    
    美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。
    
    0225GMT，韩元兑美元          报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。

    “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun
g-yoon表示。
    
    韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致
力于抑制朝鲜核武计划。
    
    Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美
国经济数据等其他方面。
    
    韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。
    
    韩国综合股价指数       跌0.6%报2,136.14点。

    外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这
亦令股指承压。
    
    现代汽车           跌近3%，S-Oil           走强近4%。
    
    下跌与上涨股票分别为509和252家。
    
    三年期公债期货6月合约       涨0.07点，报109.54。
    
                                 0225GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,140.7       1,142.4
    日圆/韩元                 10.5048/42       10.5269
    韩国公债期货       *          109.54        109.47
    韩国综合股价指数            2,136.14      2,148.46
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/李爽/艾茂林; 审校 张若琪/高琦/王丽鑫)
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