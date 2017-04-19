韩国金融市场：韩元微涨因朝鲜紧张局势缓解，韩股下跌

路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。
美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。
0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。
“韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun
g-yoon表示。
韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致
力于抑制朝鲜核武计划。
Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美
国经济数据等其他方面。
韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。
韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。
外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这
亦令股指承压。
现代汽车 跌近3%，S-Oil 走强近4%。
下跌与上涨股票分别为509和252家。
三年期公债期货6月合约 涨0.07点，报109.54。
0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,140.7 1,142.4
日圆/韩元 10.5048/42 10.5269
韩国公债期货 * 109.54 109.47
韩国综合股价指数 2,136.14 2,148.46
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(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/李爽/艾茂林; 审校 张若琪/高琦/王丽鑫)