韩国金融市场：韩元持稳，因出口商卖盘抵消美元涨势

路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。
0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。
美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。
NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者
似乎认为美元随时会转跌。”
韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。
接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。
运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。
SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。
下跌和上档个股分别为464家和319家。
三年期公债6月期货 持平报109.47。
0159GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,114.0 1,113.0
日圆/韩元 10.0090/26 10.0316
韩国公债期货 * 109.47 109.47
韩国综合股价指数 2,164.13 2,163.31
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/张荻/张若琪 审校 杜明霞/艾茂林/张明钧)