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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 10:37 BJT

韩国金融市场：韩元持稳，因出口商卖盘抵消美元涨势

    路透首尔3月29日 - 韩元兑美元      周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。
    
    0159 GMT，韩元兑美元          报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。
 
    美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。
    
    NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者
似乎认为美元随时会转跌。”
    
    韩国股市也波澜不惊，综合股价指数       持稳在2,164.13点。
    
    接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。

    运输设备类股指数       跌1.2%，现代汽车           跌逾1%，现代摩比斯           跌近3%。
    
    SK海力士           上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。
    
    下跌和上档个股分别为464家和319家。
    
    三年期公债6月期货       持平报109.47。
    
                                 0159GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,114.0       1,113.0
    日圆/韩元                 10.0090/26       10.0316
    韩国公债期货       *          109.47        109.47 
    韩国综合股价指数            2,164.13      2,163.31
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/张荻/张若琪 审校 杜明霞/艾茂林/张明钧)
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