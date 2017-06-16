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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 11:14 BJT

韩国金融市场：韩元早盘跌至五周低点，因强劲美国数据提振美元

    路透首尔6月16日 - 韩国韩元      周五早盘跌至五周低点，受美元反弹影响，因之前公布的美国经济数据表现强劲，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的升息决定及对继续收紧政策的暗示。
    
    0225GMT，韩元兑美元          报1,130.4韩元，较周四收盘价1,124.1下跌0.6%。该货币对一度触及5月11日以来最低盘中水平1,131.3。

    “尽管美联储似乎对美国经济增长很有信心，但市场参与者对增长会持续多久的看法存在分歧，从而导致韩元更多的波动，”现代期货分析师Jung Sung-yoon称。
    
    该分析师称，韩元波动走势会持续一段时间。韩元周线料下跌，为连续第三周下跌。
    
    周四出炉的一连串美国经济数据向好，令美元多头受到鼓舞。这些数据包括6月10日止一周初请失业金数据、美国纽约联储和费城联储的6月制造业指数。
    
    韩股小跌，韩国综合股价指数(KOSPI)       跌0.1%至2,359.04点。

    接近中午时，外资卖超韩股502亿韩元(4,441万美元)。
    
    权重股Naver           跌1.4%，SK海力士           跌1%。
    
    涨跌股家数分别为354及454家。
    
    三年期公债6月期货       跌0.06点至109.52。

                                 0225GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,130.4       1,124.1
    日圆/韩元                 10.1628/82       10.1842
    韩国公债期货       *          109.52        109.58
    韩国综合股价指数            2,359.04      2,361.65
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/侯雪苹/龚芳; 审校 李婷仪/高琦)
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