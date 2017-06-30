韩国金融市场：韩元盘中触及11周低位，韩股下滑

路透首尔6月30日 - 韩元周五早盘触及逾11周低位，因在全球股市全线下滑之际，投资者纷纷撤离新兴市场。 富兰克林坦伯顿的韩债出售活动加大了潜在资本外流担忧，进一步令韩元承压。 0220GMT，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.4，此前触及1,147.0，创4月12日以来最低盘中水平。 “尽管美元指数在全球市场进一步下跌，但韩元似乎对浓厚的避险情绪和外资继续撤出的可能性反应更大，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。 不过，Min预计韩元今日或将进一步下滑，因为美韩峰会前投资者可能保持谨慎。 美国总统特朗普将在峰会期间力促韩国总统文在寅解决两国在汽车和钢铁方面的贸易分歧。 韩国股市继上日大幅反弹后，今日小跌。综合股价指数 下跌0.5%至2,384.57点。 外资料卖超韩股，接近中午时分，外资卖超1,195亿韩元韩股。 科技股分项指数 跌1.4%。三星电子 挫低1.4%，SK海力士<000660.KS >跌近2%。 下跌股和上涨股分别为458只和315只。 三年期公债9月期货 涨0.02点报109.29. 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,144.4 1,141.1 日圆/韩元 10.2353/98 10.2165 韩国公债期货 * 109.29 109.27 韩国综合股价指数 2,384.57 2,395.66 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/王兴亚/李爽 审校 王洋/高琦/艾茂林)