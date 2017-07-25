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韩国金融市场：韩元脱离四个月高位略跌，韩股走软
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2017年7月25日 / 凌晨3点23分 / 1 天内

韩国金融市场：韩元脱离四个月高位略跌，韩股走软

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月25日 - 韩元周二脱离四个月高位，因美元重振旗鼓；投
资者静候美国经济增长数据和美国联邦储备理事会(美联储，FED)本周会
议结果。
    
    0304GMT，韩元兑美元          报1,115.8韩元，周一收盘报1,114.
0韩元。
    
    “韩元和美元近期均呈现单向走势，正在寻找合适的交易水准，”新
韩金融投资外汇分析师Keon-hyeong表示。

    他预计，在美国第二季GDP数据以及美联储7月会议之前，韩元/美元将维持当前交投水准。
    
    韩股亦微跌，因外国投资者继续卖超当地股票。指标股指已连涨八天，周一收报纪录高位，受到韩国国会批准政府追加预算提振。
    
    韩国周二上调今年经济成长预估，预计今年经济成长率为3%，较此前预估成长2.6%有所上修//C。但此次上调消息早已被消化吸收，因此对市场几无影响。            
    
    韩国综合股价指数       跌0.1%至2,448.68点；开盘后不久一度创纪录高位2,453.17点。

    外资料将卖超韩股，接近中午时卖超1,407亿韩元(1.2612亿美元)韩股。
    
    SK海力士           跌1.8%，因投资者锁定获利。此前该公司发布的财报显示，其第
二季录得营业利润3.1万亿韩元，触及纪录新高。            
    
    权重股三星电子           也下跌1%。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为468档和326档。
    
    三年期公债9月期货       涨0.03点至109.34。
   
                               0307 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,115.8       1,114.0  
    日圆/韩元                10.0428/90       10.0288 
    韩国公债期货       *         109.35        109.31
    韩国综合股价指数           2,448.68      2,451.53
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/杜明霞/孙茉莉)

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