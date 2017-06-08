韩国金融市场：韩元触及两周低位韩股下跌，等待全球诸多重大事件结果

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月8日 - 韩元兑美元 周四早盘小跌至两周低点，因 在欧洲央行政策会议、英国大选及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在国 会作证前，投资者感到紧张。 不过国内市场似乎未受朝鲜(北韩)发射数枚地对舰导弹影响。 0202 GMT，韩元兑美元 报1,125.0，较周三收盘的1,124.0 下跌0.1%，脱离稍早触及的5月24日低点1,127.1。 “韩元在昨日收市时跌势超过预期，因此今日不太可能进一步下跌，”Shinhan Investment分析师Ha Keon-hyeong称。 他还称，如果今日稍晚科米在参议院的作证，并未显示特朗普可能曾妨碍司法公正，那么韩元兑美元料将向1,130水平滑落。特朗普若是妨碍司法公正，可能导致针对他的弹劾听证会。 韩国股市连续第三日下跌，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%至2,353.67点。 外资料卖超韩股，近盘中时分卖超934亿韩元。 SK Innovation 跌近2%，浦项钢铁 跌1.1%。 下跌和上涨个股分别有493档和288档。 三年期公债6月合约 跌0.02点至109.67。 0202GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.0 1,124.0 日圆/韩元 10.2394/77 10.2265 韩国公债期货 * 109.67 109.69 韩国综合股价指数 2,353.67 2,360.14 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/张若琪 审校 陈宗琦/李婷仪/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为