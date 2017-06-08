韩国金融市场：韩元触及两周低位韩股下跌，等待全球诸多重大事件结果

路透首尔6月8日 - 韩元兑美元 周四早盘小跌至两周低点，因 在欧洲央行政策会议、英国大选及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在国 会作证前，投资者感到紧张。 不过国内市场似乎未受朝鲜(北韩)发射数枚地对舰导弹影响。 0202 GMT，韩元兑美元 报1,125.0，较周三收盘的1,124.0 下跌0.1%，脱离稍早触及的5月24日低点1,127.1。 “韩元在昨日收市时跌势超过预期，因此今日不太可能进一步下跌，”Shinhan Investment分析师Ha Keon-hyeong称。 他还称，如果今日稍晚科米在参议院的作证，并未显示特朗普可能曾妨碍司法公正，那么韩元兑美元料将向1,130水平滑落。特朗普若是妨碍司法公正，可能导致针对他的弹劾听证会。 韩国股市连续第三日下跌，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%至2,353.67点。 外资料卖超韩股，近盘中时分卖超934亿韩元。 SK Innovation 跌近2%，浦项钢铁 跌1.1%。 下跌和上涨个股分别有493档和288档。 三年期公债6月合约 跌0.02点至109.67。 0202GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,125.0 1,124.0 日圆/韩元 10.2394/77 10.2265 韩国公债期货 * 109.67 109.69 韩国综合股价指数 2,353.67 2,360.14 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/张若琪 审校 陈宗琦/李婷仪/许娜)